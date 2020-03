Coronavirus : MSF partage son expérience des épidémies avec des hôpitaux et maisons de repos

Médecins Sans Frontières (MSF) partage son expérience des épidémies avec des hôpitaux des régions d'Anvers-Lierre, de Charleroi et de Mons ainsi qu'avec quelque 138 maisons de repos bruxelloises, a expliqué mardi l'ONG. Elle ouvrira également en fin de semaine un centre de triage et d'hébergement pour les populations migrantes et sans-abri sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.

Dans le cadre de la pandémie du Covid-19, MSF est intervenu en Chine, en Italie, en France, en Espagne ou en Iran. Actuel président de MSF Belgique, le docteur Bertrand Draguez a été responsable des opérations de 2014 à 2016 pour l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest et directeur médical dans la crise du MERS-CoV au Moyen-Orient.

Il lui semblait important de faire bénéficier les travailleurs de premières lignes en Belgique, à commencer par ceux des hôpitaux, de l'expertise de l'ONG. "Nous allons les aider à s'organiser et à réagir face à un afflux de patients. On a cette expertise et on a le devoir de la partager."

Des équipes mobiles se rendront également dans les maisons de repos à Bruxelles pour offrir un soutien psychologique au personnel et pour prodiguer des conseils visant à améliorer les mesures de protection des infections dans les établissements.

Enfin, le centre de triage et d'hébergement aura une capacité de 150 lits. L'espace sera arrangé de façon à pouvoir réaliser des isolements. Des tests seront effectués en collaboration avec un ou des hôpitaux bruxellois. Si l'état d'un patient se dégrade, celui-ci sera hospitalisé. Pour faire face aux réticences de ce public vulnérable par rapport au confinement dans des structures d'accueil, des séances de sensibilisation seront organisées grâce à un bus qui circulera à travers la ville. Pour les personnes qui refuseraient de se rendre au centre, des dépistages pourront être réalisés par cette équipe mobile.