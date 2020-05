Coronavirus : Moscou va imposer le port du masque dans les transports publics

Russie : des contaminations en chaîne - JT 13h - 04/05/2020 En Russie, le déconfinement est prévu dans une dizaine de jours. Le pays n'a pourtant pas encore atteint le pic de l'épidémie. Au contraire, les cas se multiplient à toute vitesse. Et la gestion de la crise par Vladimir Poutine est de plus en plus contestée.