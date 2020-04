Coronavirus : moins de 1% des personnes contaminées décèdent des suites du virus

En Belgique, on déplore 6917 décès depuis le début de l’épidémie. Dans le monde, on compte 193.000 décès dans 193 pays. Et on estime que 2.770.750 ont été contaminées à travers le monde. Des chiffres impressionnants.

Néanmoins, comme le rappelle ce samedi, le porte-parole Steven Van Gucht, "il faut être conscient que moins de 1% de la population décède de la maladie".

La fin des décès pour fin mai ?

"C’est difficile à prédire", dit le porte-parole. Néanmoins, "dans les semaines à venir, j’espère que le nombre de contaminations, de nouvelles infections, va encore fort diminuer et j’espère que les décès seront vraiment rares".

La prochaine période qui pourrait être complexe selon le porte-parole serait le début de l'automne prochain.

Ce vendredi soir, le gouvernement a dévoilé sa stratégie de déconfinement. Il débutera le 4 mai et sera réalisé en plusieurs phases, de façon progressive et avec précautions. Le déconfinement sera conditionné aux chiffres liés au coronavirus. Il dépendra de l’aplanissement des courbes d’infection et de décès, ou non.