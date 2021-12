Coronavirus : mieux vaut réaliser un autotest à l’intérieur car le froid peut fausser le résultat

L’invité surprise à la table des fêtes sera l’autotest dans bien des familles qui se réuniront pour Noël ou Nouvel An. Mais attention, le froid fausse le résultat de certains tests antigéniques . Le microbiologiste de l’Université d’Anvers Herman Goossens en a fait l’expérience et conseille aux utilisateurs de réaliser le test permettant de détecter le SARS-CoV-2 à l’intérieur pour éviter les faux positifs.

Un faux positif, c’est un résultat positif… qui n’en est pas un. Une Lapalissade qui aurait pu coûter un repas de famille à Herman Goossens le week-end dernier. Il réunissait enfants et petits-enfants pour un repas de Noël anticipé et il avait décidé de tester sa famille sur le "portcar" situé à l’extérieur de la maison. Petits et grands ont donc été testés avec un test antigénique acheté en pharmacie.

Et là, surprise. "Nous étions tous positifs. Je me suis dit que ce n’était pas possible. Je savais, pour l’avoir étudié, qu’il existait des faux positifs avec certains tests quand ils étaient réalisés entre 2 et 4 degrés", précise le microbiologiste. Herman Goossens s’était en effet penché sur le cas de trois écoles fermées en Flandre parce que tous les élèves étaient positifs au coronavirus. Après enquête, il s’agissait de faux positifs liés à la réalisation des autotests en extérieur.

►►► À lire : Covid-19 : tests rapides, autotests, tests PCR, comment s’y retrouver ?

Se souvenant de ces cas d’école, Herman Goossens a demandé à sa famille de repasser par les écouvillons… mais cette fois, à l’intérieur de la maison. Et là, bingo, tout le monde était négatif.