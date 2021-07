Coronavirus : mesure inédite à Téhéran, toutes les administrations ferment

Administrations et banques vont fermer pour six jours à Téhéran et dans une province voisine afin de freiner la progression du Covid-19 dans un pays où les contaminations frôlent un niveau record, ont annoncé lundi les autorités.

C’est la première fois qu’une telle mesure de fermeture des administrations et des banques est prise dans le pays depuis le début de la pandémie.

Pays du Proche et du Moyen-Orient le plus durement touché par la pandémie, la République islamique d’Iran peine à contenir depuis plusieurs semaines ce que le gouvernement présente comme une "cinquième vague" de la maladie, portée par la propagation du variant Delta, très contagieux.

Dans la province de Téhéran et celle limitrophe d’Alborz, les administrations et les banques fermeront de mardi à lundi matin, a annoncé le Comité national de lutte contre le coronavirus dans un communiqué.

Alors que l’Iran se prépare à trois jours de congé (de mercredi à vendredi) à l’occasion de la fête musulmane du Sacrifice, le Comité a décrété une interdiction de sortir de ces deux provinces ou d’y entrer en voiture pour six jours également.