Coronavirus: Médecins du Monde réorganise son aide aux sans-abri

L'association Médecins du Monde a décidé d'adapter son organisation en matière de soins aux sans-abri afin de protéger ses collaborateurs face à la crise sanitaire du nouveau coronavirus. De son côté, l'agence Bruss'Help appelle les donateurs et bénévoles à la contacter via courriel uniquement afin de ne pas surcharger les lignes téléphoniques dédiées à la gestion quotidienne du sans-abrisme à Bruxelles.

Médecins du Monde, qui avait précédemment estimé "inadaptées" aux sans-abri les mesures contraignantes adoptées par les autorités, a réitéré son appel afin que des "mesures extraordinaires" soient prises concernant les publics précarisés.

"Les capacités d'hébergement doivent être augmentées, de jour comme de nuit, pour éviter, par exemple, que les candidats réfugiés s'ajoutent aux personnes sans-abri. Ces capacités doivent également être adaptées pour respecter les consignes de distanciation sociale, par exemple en agrandissant les espaces entre les lits", réclame l'association dans un communiqué publié jeudi. "Sans un appui supplémentaire, la situation sur le terrain risque de se détériorer très rapidement", met-elle par ailleurs en garde, tout en soulignant que jusqu'à présent aucun cas de contamination au Covid-19 n'avait été détecté.

Si Médecins du Monde maintient opérationnelles ses activités médicales au Hub humanitaire, dans les centres de soins, ainsi que dans les centres d'hébergement pour personnes sans-abri, l'association a toutefois modifié son organisation.

"Les consultations ont lieu dans la mesure du possible par téléphone, comme c'est le cas dans le reste du pays. Les soins non-essentiels qui nécessitent d'être référés vers des spécialistes comme des dentistes sont reportés. Les services du Médibus se limitent à la promotion de la santé, aux informations et à la distribution de kits d'hygiène", indique Michel Roland, responsable de la Task force Covid-19 chez Médecins du Monde. Celui-ci signale encore qu'au Hub humanitaire, les patients sont triés à l'extérieur pour pouvoir mieux les orienter, en collaboration avec Médecins sans Frontières. L'association a également pris la décision de stopper l'investissement des volontaires appartenant aux groupes à risque, comme les plus de 65 ans.

A l'instar de nombreuses autres organisations, Médecins du Monde demande un appui en termes de matériel médical comme des masques ou du désinfectant, notamment pour le Hub humanitaire.

De son côté, l'agence Bruss'Help demande à toute personne souhaitant contacter le centre de crise "pour proposer des dons, de l'aide, des services ou témoigner de sa solidarité" de le faire par courriel (aide.covid19@brusshelp.org), et non par téléphone.

Afin de garantir l'aide de première ligne et la protection des travailleurs et volontaires, Bruss'Help recherche les éléments suivants: masques de protection, gel hydroalcoolisé, tenues de protection, gants. Brussel'Help est également à la recherche de volontaire pour renforcer ses lignes d'intervention (travailleur social, infirmier, étudiant dans le secteur des soins et de l'aide aux personnes, médecins généralistes...).