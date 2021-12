Coronavirus : Marc Van Ranst dézingue les décisions prises par le Comité de concertation

"C’est toujours trop tard", a déploré vendredi le virologue Marc Van Ranst, à l’issue du Comité de concertation. "Vous ne pouvez pas sauver le chou et la chèvre", a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision flamande, VTM. "Parfois, il faut être audacieux. Des masques buccaux dans les écoles dès l’âge de six ans et des compteurs de CO2 obligatoires dans les salles de classe : cela aurait pu être fait il y a un an. Alors, le problème ne se serait pas posé dans les écoles."

Maintenant qu’une classe entière doit être mise en quarantaine après deux infections, le virologue s’attend à ce que de plus en plus de classes soient en quarantaine. Selon lui, il reste également à voir si la période de pause dans l’éducation n’arrivera pas trop tard.