Coronavirus : Marc Van Ranst déconseille Anvers, "une ville fantastique à visiter mais pas maintenant"

En proie à plusieurs foyers de contagion, la plus grande ville de Flandre pourrait bien à l’avenir devenir une "no-go zone" touristique. C’est en tout cas le souhait exprimé sur Twitter par Marc Van Ranst. Connu pour ses déclarations fracassantes, le virologue à la KU Leuven appelle les Belges comme les étrangers à ne pas se rendre dans ce qu’il décrit comme "une ville fantastique, qui vaut bien une visite, mais pas maintenant" et Van Ranst de préciser qu’Anvers "lutte actuellement contre une importante épidémie de Covid19."

Antwerpen is een bruisende en fantastische stad, en een bezoek meer dan waard. Maar niet nu. Antwerpen strijdt momenteel tegen een grote Covid19-uitbraak. Plan graag uw bezoek aan Antwerpen wanneer deze uitbraak weer onder controle is. pic.twitter.com/C8eXiSyjs8

Cet appel de Marc Van Ranst survient alors que le virus se répand rapidement parmi les Anversois. Sur place, le taux de reproduction se rapproche dangereusement de 2, cela signifie qu’à Anvers chaque personne infectée en contamine deux autres. Un rythme soutenu qui fait de la plus grande ville de Flandres le principal foyer de contamination en Belgique. Sur les 370 cas rapportés le 20 juillet, 179 se situaient dans la province d’Anvers (48% des cas totaux donc), dont 120 dans la seule ville d’Anvers (32%).

Une cellule de crise provinciale se réunit cet après-midi

De quoi inquiéter et pas seulement les virologues au fort pouvoir médiatique. Hier, les médecins généralistes et urgentistes d’Anvers appelaient les habitants de la Métropole à faire preuve de "sens civique" et à se mettre spontanément en quarantaine afin de limiter les dégâts d’une deuxième vague.

Sans attendre la tenue du prochain CNS, avancé à lundi prochain, la cellule de crise provinciale se réunit cet après-midi à Anvers pour évaluer la situation épidémique. Des mesures locales vont-elles être prises ? La gouverneure de la province, Cathy Berx, conjurait ce vendredi les habitants, en particulier dans les centres-villes et autres zones fréquentées, à limiter le nombre de contacts, et ce au-delà de la règle fédérale qui imposent une bulle limitée à 15 personnes.