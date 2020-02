Coronavirus: Maggie De Block rassure même si "le risque que le virus atteigne la Belgique est réel"

La ministre de la Santé publique Maggie De Block a tenu ces dernières heures un discours rassurant au sujet des risques face au coronavirus en Belgique, où il n’y a eu jusqu’ici qu’un seul cas connu, une personne rapatriée de Wuhan en tout début de mois. Cette unique personne testée positive au virus ne présentait pas de symptômes, et a pu reprendre le cours normal de sa vie après une période de quarantaine.

Si les cas de contaminations au coronavirus Covid-19 se multiplient à grande vitesse en Italie depuis le week-end, il n’y a pas de raison de paniquer chez nous, a répété la ministre dans les journaux et en radio.

Bien sûr, "le risque que le virus atteigne notre pays est réel", a-t-elle indiqué au micro de la VRT, mais les autorités suivent la situation de près et tous les hôpitaux ont des "plans spéciaux" tels que ceux enclenchés face à une grippe aiguë, laisse-t-elle entendre.

Quant à l’idée de fermer préventivement les frontières entre Etats, cela "n’a pas de sens", répète-t-elle via divers médias. "Un virus ne s’arrête pas aux frontières", et un contrôle de la température des passagers des transports "ne sert à rien" non plus, comme on peut être porteur du virus sans montrer de symptômes.

Notre pays a déjà testé plus de 150 personnes, toutes négatives à l’exception de l’homme rapatrié de Wuhan. Si un nouveau cas apparaît, on l’isolera et on déterminera le plus rapidement possible quels contacts il a eus. Dans une situation bien plus grave, il est possible, comme en Lombardie, d’isoler tout un village, confirme la ministre. "Toutes les étapes peuvent être envisagées", explique-t-elle à la VRT.

Quant aux conseils de tous les jours, ils restent assez simples : se laver les mains, utiliser des mouchoirs en papier que l’on jette après utilisation et se protéger quand on tousse ou éternue.

La Belgique est prête en cas de coronavirus, mais rien à signaler pour l’instant

Un plan de déploiement progressif prévoit les mesures à prendre si le coronavirus se déclarait en Belgique. Ces mesures pourraient aller jusqu’à l’annulation d’événements ou la fermeture de lieux de rassemblement, mais on n'en est pas là.

Pour la ministre de la santé, Magie de Block, les mesures prises en Italie ont été les bonnes : "Les Italiens ont pris des mesures drastiques, c’était nécessaire vu le nombre exponentiel de personnes qui ont été infectées dans la région", explique la ministre libérale flamande.

Selon elle, différentes mesures permettent de limiter les risques de contamination au coronavirus : "Il y a des laboratoires de référence, nous avons fait 150 tests qui se sont tous révélés négatifs à l’exception d’un cas. Pour le reste, il existe toutes les mesures en première ligne : tous les médecins et tous les hôpitaux ont été avertis."

Maggie De Block conclut : "On est prêt pour tout, mais pour le moment, il n’y a rien à signaler."