Coronavirus : "Lors de chaque prière collective dans le judaïsme, il faut la présence de dix hommes au moins"

Le Conseil d’Etat a demandé au gouvernement de revoir la décision de fermeture des lieux de culte en raison des mesures de confinement. En effet, à l’approche des fêtes de fin d’année et suite aux restrictions concernant les célébrations religieuses, les cultes estiment être trop limités en ce moment.



Un recours de la communauté juive d’Anvers a eu gain de cause au Conseil d’Etat, pour modifier l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 "portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus", au plus tard le 13 décembre.

Dans le judaïsme par exemple "lors de chaque prière collective, la communauté juive rappelle ses morts et cela passe par la présence de dix hommes au moins. Sans cette condition, le rappel de la mémoire n’est pas possible", comme l’explique Philippe Markiewicz (président du consistoire israélite de Belgique) au sujet du nombre de personnes requis lors de célébrations. Une règle qui peut frustrer les femmes quant à leur participation, ce qui pousse le président du consistoire à vouloir autoriser une participation paritaire d’hommes et de femmes à ces prières.

Philippe Markiewicz estime que ce qui a choqué, et poussé la communauté juive à aller devant le Conseil d’Etat réside "dans la mesure où vous pouvez vous rendre à la piscine, au musée ou au magasin, ils estiment normal d’avoir le droit de prier collectivement en respectant les mesures sanitaires".

Le président du consistoire israélite de Belgique déplore que les mesures sanitaires aient été prises sans prendre contact au préalable avec les cultes et leurs spécificités. Philippe Markiewicz souhaite impérativement "tenir compte des distanciations sociales et du port du masque durant ces prières collectives". Il se dit optimiste sur l'aménagement du mélange entre liberté de culte et mesures sanitaires : "Toutes les garanties sont là".

Suite à cette décision, le ministre de la Justice Vincent van Quickenborne se réunissait, aujourd’hui à 14h, avec les responsables belges des différents cultes afin de "trouver une balance entre la liberté de religion et les mesures sanitaires". En précisant toutefois que la marge de manœuvre pour un assouplissement est très mince suite aux chiffres encore élevés des contaminations et hospitalisations.

Trouver un équilibre pour les différents cultes est en vue. Mais pour la traditionnelle messe de Noël des adaptations techniques seraient nécessaires comme "augmenter le nombre de célébration pour éviter les rassemblements et respecter les distances sociales", estime le porte-parole des évêques de Belgique Tommy Scholtes.