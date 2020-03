Coronavirus: Liege Airport, point d'entrée de deux millions de masques envoyés en Europe par Alibaba

Un avion s'est posé vendredi soir à Liège Airport en provenance de Chine avec à son bord près de 500.000 masques et des équipements de protection. Ceux-ci ont été envoyés en Europe par la Fondation Alibaba et la Fondation Jack Ma, du nom du fondateur et ancien patron du géant chinois de l'e-commerce.

Au total, deux millions de masques devraient transiter par l'aéroport wallon.

L'avion cargo, en provenance de Hangzhou, s'est posé vendredi vers 21h00 à Bierset avec un premier lot de fournitures. Outre les masques, il emportait également d'autres équipements médicaux, comme des kits de test, afin d'aider l'Europe à lutter contre le Covid-19. La cargaison va à présent être répartie à travers le continent. Le demi-million de masques qu'il transporte sera envoyé en Italie. La Belgique, partenaire européen de la plateforme de commerce électronique mondiale (eWTP) dirigée par Alibaba, joue un rôle essentiel dans le cadre de cet effort de secours, avec le centre de logistique aéroportuaire de Liège qui permet une distribution efficace des équipements à travers l'Europe, soulignent la Fondation Alibaba, la Fondation Jack Ma, Liège Airport et l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex) dans un communiqué commun.

Ces différents acteurs insistent sur les multiples connexions de l'aéroport liégeois par les airs ou par le rail, qui permettent une logistique en temps réel, et la proximité de nombreux entrepôts et centres de distribution stockant un matériel médical "vital" dans la lutte contre le Covid-19. D'autres vols du même genre devraient suivre dans les prochains jours. Vendredi, Jack Ma avait annoncé un don de 500.000 kits de test et d'un million de masques aux Etats-Unis pour les aider dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Le milliardaire a précisé que ses fondations avaient fait des dons similaires au Japon, à la Corée, à l'Italie, à l'Iran et à l'Espagne, tous très touchés par la pandémie.