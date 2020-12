Coronavirus : les vaccins sortent de l'usine de Puurs pour une nouvelle phase d'essai pilote

Ce samedi se déroule une nouvelle étape avant la campagne de vaccination en Belgique qui s'ouvre le 5 janvier 2021. Cette étape sera conclue lundi. Dans le programme général conclu par les ministres en charge de la Santé, il y a deux essais pilotes. Un premier essai "à blanc" avait lieu la semaine dernière, afin de valider les modalités de transport et de conditionnement.

Cette fois, des citoyens seront volontairement vaccinés dans les trois Régions, à Puurs, à Mons, et à Woluwe-Saint-Pierre. Mais avant l'injection, lundi, les vaccins seront acheminés ce samedi de Puurs, leur lieu de production, vers l'hôpital universitaire de Louvain (l'UZ Leuven). Ce dimanche ces vaccins conservés à -70 degrés seront décongelés. Et ils seront déposés lundi en de bonnes mains dans ces maisons de repos et de soins. L'objectif est d'évaluer cette fois toute la procédure.

Si ce test est positif, il sera renouvelé mercredi, pour un nombre toujours limité de vaccins, cette fois, au profit de volontaires de la zone de l'UZ Leuven.

Le coup d'envoi de la campagne elle-même est prévu pour le mardi 5 janvier. Les ministres de la Santé annoncent pour l'ensemble du mois de janvier la livraison de 600.000 doses, soit de quoi vacciner 300.000 personnes.

Ce vaccin-là est le seul homologué (sous conditions) pour le moment en Europe.