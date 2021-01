Coronavirus en Flandre : les vaccinations reportées dans tous les hôpitaux en raison de l'arriéré chez Pfizer

Les vaccinations sont reportées dans tous les hôpitaux flamands car Pfizer ne peut garantir une sécurité d'approvisionnement, signale mardi soir leur organisation coupole Zorgnet-Icuro.

Plus tôt dans la soirée, les autorités avaient annoncé le report provisoire des vaccinations du personnel des hôpitaux Jessa à Hasselt et Sint-Trudo à Saint-Trond, qui ne pourront dès lors pas débuter mercredi et jeudi comme prévu. "Nous venons de recevoir un message de l'Agence (flamande) Soins et Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) selon lequel Pfizer ne peut pas garantir la livraison des vaccins nécessaires dans les prochaines semaines", y explique-t-on.

La déception face à ce report est très forte. "En tant qu'hôpital, nous avons toujours assumé notre rôle et notre responsabilité dans cette pandémie. En fait, nous sommes toujours allés un peu plus loin, à la fois pendant la première vague du coronavirus, dans la recherche sur la lutte contre le Covid-19, et, depuis peu, dans notre rôle de plaque tournante pendant la campagne de vaccination et de lieu de séquençage des éventuelles variantes du corona", analyse le Dr Yves Breysem, directeur général de l'hôpital Jessa. "Apprendre ensuite à la dernière minute qu'en raison d'un retard dans les livraisons, le calendrier de vaccination du personnel hospitalier est maintenant compromis est "extrêmement décevant et frustrant", estime-t-il.

Les deux hôpitaux sont en contact avec l'Agence Soins et Santé afin de régler cette situation au plus vite.