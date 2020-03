Coronavirus : Les universités francophones suspendent les soirées étudiantes

Liège avait déjà pris cette décision en début de semaine. Les autres universités (Louvain, Bruxelles, Mons, Namur et Saint-Louis à Bruxelles) viennent de faire de même. Sur son site internet , l’Université catholique de Louvain annonce suspendre "toutes les soirées des cercles, régionales et des kots-à-projets dans les surfaces d’animation étudiante", à partir de ce mardi 10 mars et jusqu'à nouvel ordre. L'université tient cependant à préciser que ce n'est pas elle qui a décidé de mettre des kots en quarantaine. Ce sont quelques étudiants présentant des symptômes de la maladie qui ont décidé de s'isoler sur conseil de leurs médecins.

Les universités, dont celle de Louvain-La-Neuve, où un "cas d’infection avéré et un cas suspect" ont été détectés dans la nuit de lundi à mardi au sein de la communauté étudiante, justifient leur décision "Par leur nature, leur succès et la promiscuité qu’elles engendrent, les soirées sont des lieux qui favorisent le plus facilement la propagation du virus", estime l’UCL.

Les 6 établissements ajoutent être conscients que cela impacte la vie étudiante dans sa composante festive, mais elles espèrent "pouvoir compter sur la compréhension des étudiants et sur la conscience qu’il faut progressivement prendre des mesures plus strictes pour limiter la propagation du virus" et d'ajouter qu'il s’agit "d’une mesure raisonnable et proportionnée, analogue aux mesures appliquées dans toutes les universités francophones, dans le but de maintenir les cours le plus longtemps possible" peut-on lire sur le site de l'UNamur. L'université de Namur va d'ailleurs un cran plus loin. Elle reporte aussi d'autres manifestations para-académiques. Elle confirme ainsi postposer la conférence Vivre la Ville prévue ce jeudi 12 mars ainsi que la matinée portes ouvertes prévue ce samedi 14 mars 2020. L'UNamur précise que les autres événements programmés feront l'objet d'une évaluation dans les prochaines heures et prochains jours.