Coronavirus: les touristes en provenance de l'espace Schengen ne peuvent plus entrer au Vietnam

Les touristes qui ont séjourné durant les deux dernières semaines dans un pays de l'espace Schengen, dont la Belgique, ou au Royaume-Uni ne pourront plus entrer au Vietnam à partir de dimanche midi en raison de l'épidémie de coronavirus (Covid-19). Cette interdiction est prévue pour un mois, annonce le ministère des Affaires étrangères.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Le Covid-19 se répand de manière rapide et complexe à grande échelle à travers le monde, ajoute-t-il dans une communiqué. Le gouvernement vietnamien a dès lors décidé d'une interdiction temporaire d'entrée sur le territoire pour les touristes provenant de l'espace Schengen et du Royaume-Uni. Cette interdiction concerne aussi les personnes qui se sont rendues dans l'un de ces pays deux semaines avant leur arrivée au Vietnam, ou qui ont voyagé via ces pays.

Il n'est en outre plus possible de demander un visa à son arrivée au Vietnam.

Ces mesures ne sont pas d'application pour les diplomates et les voyageurs d'affaires, mais ils devront se soumettre à un examen médical et seront placés en quarantaine "en accord avec les recommandations du ministère de la Santé".

La compagnie aérienne Vietnam Airlines pour sa part annoncé sur son site internet que les vols depuis Londres, Paris et Francfort seront opérés à partir de dimanche sans passagers. Les vols du Vietnam vers l'Europe sont par contre maintenus, afin de permettre aux Européens de regagner leur continent. Les vols de samedi vers Van Don et Can Tho sont assurés, mais les passagers seront placés en quarantaine à leur arrivée.

Jeudi, une dizaine de touristes, dont certains provenant de Belgique, ont été placés en quarantaine dans le cadre des mesures prises par le Vietnam pour freiner la propagation du coronavirus.