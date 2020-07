Coronavirus : les touristes belges en provenance de Barcelone atterrissent ce matin, ils sont invités à se faire tester

Alors que la Catalogne reconfine une partie de sa population à Lerida, dans la zone del Segria, pour cause de pic de contamination au coronavirus, des touristes belges qui reviennent de Barcelone atterrissent ce matin à l’aéroport de Zaventem. Ils atterrissent à 8h30 à bord d’un vol Ryanair.

Pour l’heure pas de panique. Aucun gros dispositif n’a été mis en place à l’aéroport. Les passagers devront néanmoins effectuer un test de température à leur arrivée.

Tests fortement recommandés

Le nouveau foyer de contamination, qui a contraint les autorités catalanes à reconfiner près de 200.000 personnes, n’est pas en soi en zone très touristique. Néanmoins, des Belges ont pu y séjourner.

C’est la raison pour laquelle, la ministre fédérale, Maggie De Block, a fortement recommandé aux Belges de retour de cette région de se faire tester rapidement et d’observer une quarantaine préventive. Plusieurs experts tel que Marc Van Ranst ont exprimé le même avis. S’il s’agit d’une forte recommandation, Maggie De Block n’a pas tranché pour une imposition de ces mesures. Il n’existe pas de base légale pour imposer cette quarantaine.

Pour Yves Van Laethem, porte-parole du centre interfédéral de crise, même son de cloche quant à la quarantaine préventive et aux tests mais il tempère : il ne s’agit pas d’une deuxième vague en Espagne mais d’un soubresaut normal dans la lutte contre le virus, estime-t-il.

"Ce sont des secousses normales auxquelles on s’attend même sans aucun tourisme, ceci est indépendamment du tourisme et cela va arriver encore durant cet été. Cela va émailler notre été", prévient-il. Et d’ajouter, "Cela pourrait survenir en Belgique. Il faut que tous les Etats européens, la Belgique également, prennent les mesures pour que ces petits foyers ne dégénèrent pas dans le pays d’origine d’une part, et pour qu’il n’y ait pas de transmission dans les autres pays d’autre part".