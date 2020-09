Coronavirus : les tests de dépistage par le nez avec écouvillon "ne sont pas destinés aux moins de 18 ans"

"Ce sont des frottis qui sont beaucoup plus traumatiques pour les narines, beaucoup plus épais et beaucoup plus durs", ajoute celle-ci. "Et donc plus difficiles à insérer dans les narines d’enfants. Et donc on fait plus de lésions au niveau des muqueuses nasales avec ces frottis-là."

Pour Gaël Thiry, le médecin généraliste lasnois en charge de l’organisation du dépistage dans sa région, il faut rapidement du matériel de qualité. Une mission de l’Etat fédéral. "Ces écouvillons (NDLR : ces tiges que l’on introduit dans le nez pour effectuer le prélèvement d’échantillons permettant de déceler la présence du coronavirus) irritent, ils font mal aux enfants et aux personnes âgées. Ils abîment la paroi nasale et on a du sang qui coule du nez", nous explique-t-il.

650.000 écouvillons produits par Any-Shape

D’où proviennent ces écouvillons dits problématiques ? Ils ont été produits par la PME Any-Shape, à Flémalle. Cette entreprise créée en 2015 est spécialisée dans l’impression 3D. En avril dernier, elle a annoncé le démarrage d’une production de 100.000 écouvillons par semaine.

Au début de la crise sanitaire, Any-Shape a produit des visières, des pièces pour respirateurs et des masques FFP2 avant de passer aux écouvillons, dont 500.000 unités ont été acquises par l’Etat fédéral sur les 650.000 produits. Cette mise sur le marché a été rendue possible "suite à une dérogation accordée par Madame la Ministre de Block et l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé de Belgique (AFMPS) pour la commercialisation et l’implémentation de dispositifs médicaux non marqués CE".

Son modèle d’écouvillon est souple et en nylon. "Les écouvillons 3D sont stérilisés à la vapeur ou par oxyde d’éthylène (EO). Ils sont emballés individuellement ou par 3 pièces dans une pochette médicale à ouverture aisée. Le design unique de l’écouvillon assure un bon prélèvement de l’échantillon ainsi que son placement optimal dans le tube de transport", précise Any-Shape.

Comment doit-il être utilisé ? Il faut "insérer l’écouvillon 3D à tige flexible dans la narine, parallèlement au palais (donc, pas vers le haut) jusqu’à la rencontre d’une résistance ou jusqu’à ce que la distance parcourue soit équivalente à celle de l’oreille à la narine du patient, ces deux signes indiquant le contact avec le nasopharynx. L’écouvillon doit atteindre une profondeur égale à la distance entre les narines et l’ouverture externe de l’oreille". Ensuite, il faut "frotter légèrement et rouler l’écouvillon" puis "maintenir l’écouvillon en place pendant plusieurs secondes afin qu’il absorbe les sécrétions". Enfin, l’écouvillon est retiré doucement, en le faisant tourner.

Déconseillé aux patients sous traitement anticoagulant

Mais voilà, selon les constatations faites à Lasne, des lots posent problème et blessent les plus jeunes et les plus âgés. A moins que les précautions d’usage n’aient pas été prises ? Comme on peut le lire dans la notice d’Any-Shape, l’écouvillon "n’est pas destiné aux patients pédiatriques" et "est déconseillé aux patients sous traitement anticoagulant. Dans tous les cas, lors du prélèvement de l’échantillon sur le patient, ne jamais utiliser une force ou une flexion excessive sur l’écouvillon afin d’éviter la rupture accidentelle de la tige de l’écouvillon."

Roger Cocle, l’un des fondateurs d’Any-Shape, insiste. "Nous avons toujours dit que cet écouvillon n’est pas destiné aux enfants, en tout cas en dessous de 18 ans." Deux modèles d’écouvillons ont été produits, une première version en avril et une deuxième en mai, "plus confortable" mais toujours proscrite aux plus jeunes.

Tout est aussi dans la délicatesse du geste

Roger Cocle l’a constaté au travers des images diffusées dans les journaux télévisés : "Une fois sur deux, la position de l’écouvillon n’est pas correcte. La meilleure position pour effectuer un prélèvement, ce n’est pas en étant assis dans une voiture, dans un drive-in."

Any-Shape rappelle que des "dizaines de milliers de prélèvements ont été réalisés dans des hôpitaux et les retours ont toujours été positifs. Il n’y a eu que très peu de critiques. Après, est-ce que cette méthode est confortable ? C’est très patient-dépendant". En d’autres termes, tout dépend du niveau de tolérance à la douleur de la personne testée. "Tout est aussi dans la délicatesse du geste, de la bonne position de l’écouvillon…"