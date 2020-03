Coronavirus: les services de déchets wallons demandent de limiter la fréquentation des recyparks

La Conférence permanente des Intercommunales de gestion de déchets en Wallonie (Copidec) demande, mardi, de limiter la fréquentation des recyparks au "strict nécessaire", dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

"Il est évident que des efforts sont demandés à tous pour un maximum d'efficacité. Dans l'intérêt de tous, nous demandons à chaque citoyen de limiter sa fréquentation des recyparks au strict nécessaire", souligne la Copidec dans un communiqué.

Dans le cas où une visite ne peut être reportée, les intercommunales de déchets demandent de réduire au maximum le temps de passage en triant les déchets avant d'arriver, en limitant les contacts avec les autres visiteurs et les préposés et en faisant preuve de bon sens et de discipline.