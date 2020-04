Coronavirus : les "remèdes miracles" de la twittosphère francophone face aux publications scientifiques

Dans un contexte d’incertitudes face à un nouveau virus qui s’est répandu globalement, différents remèdes et solutions à la maladie pullulent sur la toile même si les autorités sanitaires mondiales l’affirment et le répètent : il n’existe actuellement aucun traitement de fond pour se débarrasser à coup sûr du virus.

Mais parallèlement au débat sur la chloroquine, un autre phénomène y est directement associé : la théorie du complot. "Les tweets traitant de la chloroquine présentent une caractéristique récurrente : le ton du complot et du mystère. Il n’est pas rare de lire que la chloroquine est effectivement un traitement miracle, lequel nous est cependant refusé, tantôt par l’État, tantôt par l’industrie pharmaceutique, assistés dans leur sombre projet par les médias ou cet énigmatique "on".

Pierre Voué qui a mené l’étude a également analysé qualitativement ces échanges autour de la substance antipaludique qui a suscité et suscite toujours de grands débats : "La désormais célèbre substance antipaludique n’a eu de cesse de faire couler l’encre depuis que certaines personnalités fortement médiatisées telles que le Pr Didier Raoult ou Donald Trump himself en ont vanté les vertus curatives".

Ainsi, de nombreux aliments courants sont évoqués comme : l’ail, le citron, le miel, le gingembre, le sel ou la banane mais aussi de plus exotiques tels que le clou de girofle ou le curcuma. "Si certains conseillent de bonne foi ces produits pour soulager les symptômes de la maladie, d’autres utilisateurs moins scrupuleux n’hésitent pas à clamer avoir trouvé l’ultime remède et monétiser leur trouvaille", note l’analyste.

Autre tendance marquée : la présence de termes religieux ou spirituels. Une forte proportion des termes analysés appartient à ce champ lexical : "prière", "prier" ou "Coran" s’y trouvent en bonne place parmi les termes les plus associés au coronavirus.

"Dans le même ordre d’idée, on retrouve la méditation et le jeûne, deux pratiques pouvant s’inscrire dans un cadre religieux ou non, et pour lesquelles un lien avec un renforcement du système immunitaire a déjà pu être démontré. Cependant, ces pratiques plutôt spirituelles, à l’instar des remèdes factices d’ailleurs, pourraient nourrir un faux sentiment de sécurité chez les éventuels malades et les dissuader de se tourner vers une aide médicale en cas de besoin", commente Pierre Voué.