Coronavirus : les recommandations en matière de ventilation

A l’extérieur et si les distances suffisantes sont respectées, la concentration en aérosols est en principe très faible. D’où les recommandations de se retrouver en extérieur.

Rappelons que lorsqu’une personne est contaminée par le SARS-CoV-2, elle émet de très fines particules qui peuvent circuler dans l’air pendant plusieurs heures. "Il est donc important de s’assurer que la quantité d’aérosol contenant le virus est aussi faible que possible étant donné que le risque de contamination est quasi proportionnel au nombre de ces aérosols", explique Samuel Caillou.

Lors du point presse du Centre interfédéral de crise en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique ce vendredi 7 , Samuel Caillou de la Task force ventilation est venu présenter les documents et les recommandations concernant la mise en pratique et le contrôle de la ventilation dans le cadre du Covid-19 ainsi que sur l’utilisation des capteurs CO2.

Une personne assise et ayant une activité calme, inspire et expire environ 1/2 m3 d’air par heure. Le commissariat Corona recommande un débit de ventilation dans ce cas-là de 40 m3 par heure et par personne. Quant à la concentration en CO2 en intérieur elle ne peut pas dépasser 900 ppm.

Dans un espace où aucune ventilation mécanique et/ou une mesure du CO2 ne sont pas disponibles, les directives sont très claires. Les activités peuvent avoir lieu, mais à condition que les portes et fenêtres puissent être ouvertes vers l’extérieur. Retenons ces règles :