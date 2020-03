Coronavirus : les prix de l'essence et du mazout baissent - © Jung Getty - Getty Images

Coronavirus : Les prix de l'essence et du mazout baissent - On n'est pas des pigeons - 10/03/2020 Carburant à la pompe ou mazout de chauffage, les baisses de prix de ces derniers jours sont qualifiées d’exceptionnelles par les professionnels du secteur. Et elle font forcément du bien au portefeuille du consommateur.