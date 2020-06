Coronavirus : les premiers Center Parcs et Sunparks rouvriront lundi 8 juin

Les premiers Center Parcs et Sunparks vont rouvrir à partir du 8 juin et les directives sanitaires des autorités seront d'application dans tous les domaines, a-t-on appris jeudi dans un communiqué. Les parcs seront par ailleurs testés par Kiwa, un organisme de certification indépendant.

Les Center Parcs De Vossemeren, Les Ardennes et Park De Haan vont ainsi rouvrir leurs portes le 8 juin, de même que le Sunpark d'Oostduinkerke. Le Center Parcs Erperheide et le Sunparks De Kempense Meren rouvriront, quant à eux, le 12 juin.

La distance de 1,50 mètre sera prise en compte

Toutes les mesures de protection seront respectées, a expliqué Erwin Dezeure, le directeur de Center Parcs et Sunparks Belgique. La distance de 1,50 mètre sera prise en compte et des itinéraires seront établis. "Le check-in sera fera de manière digitale et il sera possible de se désinfecter les mains en différents endroits."

L'offre sera par ailleurs quelque peu modifiée. L'Aqua Mundo chez Center Parcs et l'Aqua Fun chez Sunparks garderont portes closes jusqu'au 1er juillet. Quelques activités nouvelles qui respectent les mesures de prévention seront cependant proposées tant en intérieur qu'en extérieur.

Enfin, Kiwa, un organisme de certification indépendant, procédera périodiquement à une évaluation de tous les protocoles et mesures préventives.