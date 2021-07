Coronavirus : "Les perspectives sont relativement bonnes", souligne Yves Van Laethem

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique ce 23 juillet : plus de 1400 nouveaux cas et moins de un décès par jour en moyenne

La croissance des nouveaux cas observée début juillet semble ralentir. Dans certaines provinces, ils ont même commencé à diminuer à nouveau, alors que les tests eux sont en augmentation (72.700 + 18%). Mais il s’agit d’être prudent, car le nombre de personnes hospitalisées tend à augmenter. En une dizaine de jours, le nombre de patients est passé de 240 à près de 290 patients Covid-19 dans les hôpitaux. Le nombre de patients en soins intensifs lui ne monte pas, heureusement. Et on reste à moins d’un décès par jour en moyenne.

"Le nombre d’infections et le nombre d’admissions à l’hôpital continu d’augmenter, mais à un rythme heureusement de plus en plus lent", c’est avec ces mots qu’a démarré Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19 lors de la conférence de presse de ce vendredi. Et d’espérer que cela signifie la fin prochaine de la flambée de cas de ces derniers jours.

En termes de mortalité la Belgique est l’un des pays qui "performe" le mieux en Europe, a rappelé le spécialiste et d’en conclure : " tout spécialement grâce au fait que nous avons un taux de vaccination particulièrement important et qui a visé tout spécialement les populations à risque, âgées ou avec des comorbidités. Ce qui nous permet d’avoir, dans ce contexte, un net avantage sur notre ennemi, le virus".

Les infections

La plupart des infections actuelles sont diagnostiquées chez les jeunes (adolescents et dans la vingtaine). Un tiers des nouvelles infections ont lieu dans la tranche entre 20 et 30 ans. Cela déteint également sur les autres tranches d’âges avec une petite augmentation dans les tranches d’âges supérieures à 40 ans. "Et on a même, au niveau purement relatif, une augmentation qui paraît impressionnante de 75% chez les octogénaires, mais en chiffres absolus, ceux-ci restent extrêmement peu élevés", précise Yves Van Laethem.

Les infections augmentent dans tout le pays à l’exception d’une petite diminution dans la province de Liège (-3%) et en Flandre orientale (-1%).

Au niveau du nombre d'infections, la Belgique se trouve à peu près au milieu en comparaison avec d'autres pays européens. "Par contre, nous n'avons pas l'explosion que certains pays connaissent (Pays-Bas et certaines régions de France)". Yves Van Laethem précise encore qu'"il y a encore dans notre pays un équilibre délicat, et c'est tout le problème, c'est qu'il est délicat, entre la propagation du virus et les mesures qui sont encore en vigueur". Pour lui, il est important de surveiller cet équilibre dans les semaines à venir. La campagne de vaccination, même si très performante n'est pas encore terminée. Elle devrait se terminer à la fin du mois de septembre. Actuellement, la moitié des belges ont été entièrement vaccinés. Les plus plus fragiles le sont à 88-90 %.

Les admissions

Les admissions à l’hôpital ont augmenté de 31%, mais le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19 en Belgique rappelle que nous étions dans un contexte avec un nombre d’admissions particulièrement peu élevées. On est passé d’une moyenne de 20 patients hospitalisés par jour la semaine précédente contre 27 actuellement.

Le profil des patients hospitalisés a changé. En ce moment, deux tiers ont moins de 60 ans et l’âge moyen est en dessous de 50 ans. Cela ne veut pas dire que le virus a muté ou est devenu plus agressif vis-à-vis des jeunes, "ça veut simplement dire qu’il y a peu d’hospitalisations et pratiquement plus d’hospitalisations de personnes âgées (quasiment toutes vaccinées)".

L’augmentation des hospitalisations entraîne une augmentation légère de l’occupation des hôpitaux. Avec 287 patients Covid-19 et 83 patients en soins intensifs, ces chiffres (en soins intensifs) semblent avoir atteint un certain plateau actuellement.

Les décès

"Le nombre de décès est de plus en plus bas et on ne peut que s’en réjouir", explique Yves Van Laethem. La semaine dernière, au total, il y a eu 6 décès liés au Covid-19. En ce mois de juillet, on compte déjà 8 jours sans un seul décès à cause du virus. L’âge moyen des décès continus de diminuer et se situe actuellement autour de 70 ans, alors qu’il était de 80 ans lors des trois vagues que la Belgique a connues depuis mars 2020.