Coronavirus : les personnes âgées devront-elles rester confinées plus longtemps ? Et c’est quoi une "personne âgée"?

Comines-Warneton : des visites au home permises sous une tonnelle aménagée - JT 19h30 - 20/04/2020 Les chiffres du jour sont encourageants, c'est une motivation pour tenir bon pendant cette période de confinement et de précaution. Même si on le sait, c'est douloureux notamment pour les seniors qui n'ont plus de visites dans les maisons de repos. Cela dit, certains ont trouvé la parade. Et ça fait chaud au cœur. La preuve en images à Comines-Warneton.