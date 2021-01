Coronavirus: les Pays-Bas commenceront par vacciner le personnel hospitalier

Le gouvernement néerlandais a décidé de vacciner en premier lieu le personnel hospitalier plutôt que le celui des maisons de repos. La campagne de vaccination sera également avancée, rapporte samedi la chaîne publique NOS. Les hôpitaux sont en train d'élaborer un plan pour commencer le plus tôt possible, si possible dès lundi.

Jusqu'à présent, il était prévu que les Pays-Bas ne commenceraient la vaccination que le vendredi 8 janvier. D'autres pays européens administrent le vaccin Pfizer depuis la semaine dernière. Le ministre de la Santé Hugo de Jonge s'est donc retrouvé sous le feu des critiques.

Selon des sources à La Haye, il a été décidé la semaine dernière de commencer avec le personnel des hôpitaux. Mais il a d'abord été demandé aux hôpitaux de prévoir un plan. La vaccination devrait débuter avec le personnel des unités de soins intensifs et des services d'urgence.