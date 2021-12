Coronavirus : les nouveaux cas en baisse de 19% par rapport à la semaine dernière aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont enregistré ces derniers jours 94.864 nouvelles contaminations par le coronavirus, soit une baisse de près de 19% par rapport à la semaine précédente et le niveau d’infections le plus bas depuis début novembre, ressort-il mardi des données partagées par l’Institut national de santé publique et de l’environnement (RIVM).

Le nombre d’hospitalisations aussi est en baisse, avec 1335 patients (dont 248 aux soins intensifs) admis la semaine dernière, contre 1986 la semaine précédente (338 aux soins intensifs). Le nombre de décès enregistrés dus au Covid-19 est également moindre : 332 la semaine passée contre 445 une semaine plus tôt.