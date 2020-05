Coronavirus : les musulmans de Belgique célébreront la fin du Ramadan dimanche

Ramadan : comment allier jeûne et confinement ? - JT 13h - 24/04/2020 C'est ce vendredi que débute le ramadan. Un mois de jeûne, de solidarité et de partage qui sera très particulier en cette période de confinement. Plus de 700 000 Musulmans vivent en Belgique et ils vont devoir s'adapter. Immersion dans une famille.