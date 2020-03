Coronavirus: les mesures de confinement en Italie ne sont pas suffisantes selon des experts chinois

Italie : le chaos et la détresse dans les hôpitaux - JT 19h30 - 19/03/2020 Nous allons vous proposer à présent ce que l'on peut qualifier de reportage exceptionnel. Il a été réalisé à l'hôpital de la Crémone. Une ville italienne d'environ 72 mille habitants. Ce reportage est fort parce qu'il montre le désarroi et les chocs psychologiques que subit aussi le personnel médical. Des femmes et des hommes ont tout fait pour sauver des vies. Leur impuissance nous interpelle. Cela nous montre une fois de plus aussi que nous devons respecter les règles de prudence pour sauver des vies.