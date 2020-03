Coronavirus : les médecins généralistes commencent les consultations par vidéoconférence

"L’épidémie progresse", expliquent les médecins présents à la conférence de presse. "Et nous devons nous adapter jour après jour. Parmi les mesures que nous préconisons, celle de rester chez soi et d’appeler son médecin traitant, soit en lui téléphonant, soit en appel vidéo. En restant chez soi, on évite le risque de contaminer d’autres personnes ainsi que le personnel soignant. Les généralistes doivent être en première ligne, pour éviter de saturer les services d’urgence."

Une démarche à laquelle les médecins doivent s’habituer. "Au début, j’avais une appréhension" confie le docteur Delrée. "Mais après l’avoir essayé plusieurs fois, ça m’a rassuré, on s’y fait, et les gens nous ont réservé un très bon accueil. L’avantage, c’est que les gens sont vraiment confinés chez eux. On ne doit pas se déplacer, donc on a plus de temps pour gérer toutes les demandes. Et puis on ne prend le risque de soi-même être infecter et de peut-être contaminer d’autres personnes."

Reste à savoir si ces consultations seront payantes ou pas: pour l'instant, c'est le flou. "Nous sommes en discussion avec l'Inami à ce propos", assure le docteur Delrée.