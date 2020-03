Coronavirus : les maisons de repos, bombes à retardement de l'épidémie ? La Wallonie prend les devants

Les maisons de repos sont-elles de potentiels mini-foyers à coronavirus ? C'est en tout cas, ce que redoutent de nombreux experts : les personnes âgées sont les personnes les plus à risques. L'inquiétude est donc grandissante dans les seigneuries, comme l'explique Vincent Fredericq, Secrétaire général de la Fédération des Maison de Repos. "Ça n'est pas seulement une bombe pour les maisons de repos, mais également vis-à-vis de l'extérieur, le personnel soignant rentrant chez lui à la fin de sa journée."

Une attestation de non-contagion

Comme les tests ne sont pas encore systématiques, les résidents, leurs familles et le personnel craignent une explosion des infections. Notamment par des résidents qui reviennent d'hospitalisations. En Wallonie, la décision a été prise de conditionner ces retours, uniquement sur certificat médical.

"Pour éviter la contagion dans les maisons de repos, j'ai effectivement demandé à ce qu'elles n'acceptent pas des résidents revenus de l'hôpital sans avoir la certitude qu'ils ne sont plus contagieux" détaille Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé et de l'Action sociale.

D'où l'idée de créer des zones tampons pour isoler et suivre de près ces personnes à leur sortie d'hôpital. "Est-ce que dans les hôpitaux il reste des antennes disponibles, ou pas, qui pourraient servir de sas de décompression. Peut-on éventuellement envisager d'occuper des parties d'un ancien hôpital ? Ce sont des pistes comme celles-là qu'il faut explore." ajoute la socialiste.

Pour le moment, la situation dans les homes semble être sous contrôle, mais les autorités doivent clairement envisager la possibilité d'un effet de bombe à retardement, et mettre en place des mesures de protection le plus vite possible.