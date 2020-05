Coronavirus : les lingettes hygiéniques et autres désinfectants classiques sont-ils efficaces ?

Quel produit utiliser pour désinfecter les objets du quotidien ? Prudence, tous ne sont pas forcément utiles contre le nouveau coronavirus.

Depuis le début de la crise sanitaire, nous sommes nombreux à nettoyer les surfaces avec par exemple des lingettes hygiéniques. Or, cette solution n’est pas une garantie de tenir le coronavirus hors de chez vous.

Michèle Gérard est médecin hygiéniste au CHU Saint-Pierre : "Quand je lis la composition des lingettes, elles sont simplement détergentes. Elles ne semblent pas contenir de produits désinfectants. D’ailleurs, nulle part sur le paquet, il est mis que ce sont des produits désinfectants puisqu’ils parlent de lingettes hygiéniques".

►►► À lire aussi : notre dossier sur l'épidémie de coronavirus

Autre produit, sous forme liquide celui-ci, aucune étude ne permet de dire que ses principes actifs tuent le nouveau coronavirus. Sur l'étiquette, il n'est pas inscrit qu'il est virucide, juste bactéricide et levuricide. Michèle Gérard : "Le Dettol n’offre surement pas une garantie que vous désinfectez votre maison contre le coronavirus. Par contre, si vous voulez utiliser un produit qui est efficace contre tous les virus, c’est l’eau de javel qui est largement utilisée et qui peut être utilisée sans danger sur les sanitaires, par exemple".

►►► À lire aussi : notre dossier sur l'épidémie de coronavirus

Pour aller plus loin dans la réflexion, rendez-vous est pris dans une pharmacie qui vend des produits de ce type et de marques différentes. Ici, le plus connu d'entre eux est en rupture de stock. Sophie Tellier a pourtant répété à ses clients à maintes reprises que nettoyer avec ces solutions ne protège pas du coronavirus : "Je pense que toute la communauté de pharmaciens répand le message, maintenant on ne le retrouve pas que dans les pharmacies. Je pense qu’il y a des endroits ou le message ne passe pas forcément. Et donc, ce qui est dangereux, c’est que des personnes se pensent protégées, pensent avoir fait une désinfection optimale de leur surface et n’ont pas reçu l’information que ce type de produit n’est pas actif contre le covid-19".

Pour être sûr d’éliminer le coronavirus, si il devait être chez vous, deux possibilités : utiliser une solution avec minimum 70% d'alcool ou de l'eau de javel diluée à 1%.