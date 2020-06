Coronavirus : les jeunes et les hommes moins respectueux des mesures, selon une enquête

A quel point les Belges respectent-ils les règles imposées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ? Pour le savoir, Sciensano a mené une série d’enquêtes ces dernières semaines. Les deux premières, menées du 2 au 9 avril et du 16 au 23 avril, ont déjà livré leurs résultats.

Un troisième sondage a été mené entre le 28 mai et le 4 juin. Les données doivent encore être analysées en profondeur pour une publication le 25 juin prochain. Mais Sciensano livre déjà quelques enseignements sur la connaissance et le respect des mesures de protection.

Mesures d’hygiène, distanciation physique

Cette enquête a été menée pendant la première phase de déconfinement, au moment où les contacts sociaux étaient encore limités à quatre personnes.

Parmi les questions posées : dans quelle mesure les participants ont-ils respecté les mesures de prévention depuis leur introduction ?

"Entre la deuxième et la troisième enquête, on note une augmentation de la proportion de personnes qui disent ne pas respecter strictement les mesures d’hygiène (de 14% à 18%) et la mesure de distanciation physique (de 12% à 26%)", écrit Sciensano ce vendredi. Le nombre exact de répondants n'est cependant pas précisé.

Par ailleurs, "près de 4 personnes sur 10 (39%) indiquent ne pas respecter strictement la mesure de la bulle sociale, et 42% indiquent qu’elles ne respectent pas la distanciation physique avec les membres de leur bulle sociale".

