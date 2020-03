Coronavirus : les inquiétants tweets de l'ambassade de Chine en France

Un tweet officiel de l’ambassade de Chine en France laisse plus d’un expert perplexe et fait penser que dans cette "guerre sanitaire" on assiste de plus en plus à une "guerre idéologique". Voilà donc que l’ambassade se met à diffuser des recettes de médecine traditionnelle chinoise qui seraient efficaces contre le Covid-19 via son compte Twitter "Six médicaments traditionnels chinois efficaces contre COVID-19 selon SATCM".

La SATCM, c’est l’Administration nationale de la médecine traditionnelle chinoise, une administration d’Etat de la République de Chine populaire relevant de la compétence de la Commission nationale de la santé.

Des recettes traditionnelles dont on ne sait rien, ou pas grand-chose, et dont la Chine ne donne aucune étude clinique sérieuse quant à la véracité de ses dires mais affirme que cela fonctionne, chiffres divers à l’appui.