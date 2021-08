Coronavirus : les indicateurs de l’épidémie se stabilisent mais la situation à Bruxelles ne s’améliore pas

Le rapport publié ce vendredi par Sciensano reprend les données consolidées récoltées la semaine du 17 au 23 août. Plusieurs chiffres sont encourageants. Ainsi, 1942 nouvelles contaminations ont été comptabilisées en moyenne chaque jour entre le 17 et le 23 août, ce qui signifie que le nombre de cas diagnostiqués n’a pas augmenté par rapport à la semaine précédente. Il se stabilise.

De là à dire qu’un plateau s’amorce, il y a une marge : "Au niveau national, il n’y a pas encore un plateau mais une stabilisation de la hausse des contaminations et on constate une amélioration dans certaines régions sauf à Bruxelles", constate Boudewijn Catry, épidémiologiste auprès de Sciensano et professeur à ULB.

►►► À lire : Les chiffres du Covid-19 en Belgique, ce 27 août 2021

"A Bruxelles en effet, on observe que le taux d’incidence est le double de celui enregistré dans les autres Régions, sur les deux dernières semaines. Ainsi, l’incidence est de 518 nouveaux cas sur 100.000 habitants à Bruxelles ces deux dernières semaines, alors qu’elle est de 235 sur tout le pays", poursuit l’épidémiologiste.