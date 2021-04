Coronavirus : les indépendants saluent le nouveau dispositif gratuit d’aide psychologique mais veulent surtout retravailler

Les travailleurs indépendants peuvent désormais consulter gratuitement un psychologue, jusqu’à huit séances, s’ils sont en détresse à cause de la pandémie de Covid-19. Une démarche souvent difficile qu’un mécanisme de "sentinelles" devrait faciliter pour beaucoup d’entre eux. Organisations patronales et syndicales, voire l’Horeca saluent la nouvelle mesure mais insistent sur leur principale attente : la reprise du travail.

Ce projet pilote, coordonné par l’ASBL "Un pass dans l’impasse", propose aux indépendants un maximum de huit séances gratuites chez un psychologue. "C’est une bonne chose mais c’est dur à entendre", déclare le président de la Fédération Horeca Wallonie, Thierry Neyens. "La meilleure thérapie, c’est de nous laisser travailler ou de nous donner une perspective avec des règles claires pour travailler en toute sécurité, avec un bon protocole, un plan de relance… Voilà de quoi soigner les plaies et redonner des forces aux entrepreneurs."

Cinq mois et demi plus tard, l’évolution de la pandémie de Covid-19 invite à la prudence. Mais à contexte inchangé, on peut supposer que l’état psychologique des indépendants est toujours en berne, voire s’est aggravé . Le mal-être des indépendants s’enracine dans la pandémie et les problèmes d’argent. Certains ont dû arrêter leur activité pour se conformer aux mesures prises par le Comité de concertation qui regroupe les différents niveaux de pouvoirs du pays; d’autres ont pu continuer à travailler mais leurs rentrées financières ont fondu comme neige au soleil. Une perte de chiffre d’affaires allant parfois jusqu’à -90%.

"Certains professionnels souffrent plus que d’autres", détaille Olivier Mauen du SNI. "Il s’agit de ceux qui ont été obligés de fermer provisoirement comme les travailleurs de l’Horeca, de l’événementiel, les métiers de contact, etc. Paradoxalement, le nombre de faillite est en baisse en raison du moratoire sur les dettes. Actuellement, les tribunaux de commerce ne déclarent pas les faillites sauf si l’indépendant le demande. Mais il faut se rendre compte que la majorité des créances pour les très petites entreprises (TPME) sont des créances à l’Etat (dettes fiscales, ONSS). Que va-t-il se passer quand ce moratoire 'tacite' sera levé ? C’est une bombe à retardement."

La demande des indépendants de reprendre le travail n’étonne pas la psychologue Margaux Carlier. Elle fait partie des personnes qui reçoivent des appels d’indépendants en détresse au sein de "Un pass dans l’impasse". L’ASBL coordonne d’ailleurs le mécanisme de soutien psychologique aux indépendants initié par le ministre fédéral de la santé Frank Vandenbroucke (Voruit) et le ministre fédéral des indépendants David Clarinval (MR).

"Ce que les indépendants attendent, c’est la reprise de leur métier. Leur métier c’est leur vie. Leur vie professionnelle et privée est étroitement liée", enchaîne Margaux Carlier. "Mais les dégâts psychologiques sont là et les séances leur permettent de mettre des mots sur ce qu’il s’est passé… parce qu’ils ont vécu un traumatisme. Le nombre de huit séances a été arrêté pour la gratuité parce qu’on s’est rendu compte, lorsqu’on parle de prévention du suicide, que 7 séances permettent déjà de sortir de la crise et d’envisager des perspectives même si la thérapie se poursuit".

Des consultations à moindre coût sont accessibles via le réseau de santé mentale où les psychologues se conventionnent et tous les citoyens peuvent en bénéficier en payant entre 4 et 11 euros.