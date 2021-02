Coronavirus: les hôpitaux et centres de vaccination belges ont reçu plus de 851.000 vaccins

Les hôpitaux et centres de vaccination belges se sont vus livrer 851.865 vaccins à la date du 22 février, selon l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Les hôpitaux et centres de vaccination belges ont reçu au total 738.465 vaccins de Pfizer/BioNTech, soit 115.000 de plus par rapport à la semaine dernière. La Flandre en a reçue 436.800, la Wallonie 233.415, Bruxelles 61.815 et la Communauté germanophone 6.435.

Quelque 67.200 doses du vaccin AstraZeneca ont été distribuées. Il s'agit de dix fois plus de vaccins que la semaine passée. La Flandre a reçu 39.400 doses du vaccin anglo-suédois, Bruxelles 25.000, la Wallonie 2.200 et la Communauté germanophone 600.

La firme ne livrera cependant cette semaine que 88.800 doses de vaccin à la Belgique, plutôt que les 114.716 attendues, selon les chiffres dévoilés par le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke. AstraZeneca indiquait ce même jour dans un communiqué qu'elle s'efforce de respecter son engagement de livraison de plus d'un million de doses en Belgique avant la fin du mois de mars. Selon la firme, l'éventuel non-respect des échéances est lié au processus de production des vaccins et au fait que l'absence de stock ne lui permet pas d'avoir la marge nécessaire pour gérer les petits imprévus.

Concernant le vaccin Moderna, le nombre de doses distribuées est resté à 46.200, dont 22.900 en Flandre, 13.800 en Wallonie, 7.500 à Bruxelles et 2.000 en Communauté germanophone.