Coronavirus: les hôpitaux belges sont-ils parés pour le choc?

Les hôpitaux belges sont-ils parés, pour faire face à un probable afflux important de malades du Coronavirus? En Lombardie, les hôpitaux sont complètement saturés et imposent des choix dramatiques entre des patients que l'on décide de sauver et d'autres qui ne peuvent être soignés au mieux. Que met-on en oeuvre pour éviter cette situation chez nous? Pour faire le point sur la question sur le plateau de CQFD, deux invités: Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre et Jean Hermesse, secrétaire général de la Mutualité Chrétienne.

Il faut surtout anticiper la disponibilité des lits en soins intensifs

Philippe Leroy nous assure que la situation est aujourd'hui gérable: "pour vous donner une idée, nous avons 5 patients hospitalisés dans nos unités de soins intensifs, sur une trentaine de lits disponibles. Et nous avons encore 7 ou 8 patients infectés par le coronavirus dans des lits normaux". Le directeur général du CHU Saint-Pierre précise que l'affluence aux urgences est aujourd'hui stable, après le pic des retours de vacances en Italie.

Jean Hermesse aussi se veut rassurant. Pour lui, la Belgique est prête: "chez nous, l'offre hospitalière est importante, plus qu'en Italie, en France ou aux Pays-Bas, et de qualité. De plus, les hôpitaux sont préparés aux cas de crise. Le grand problème, ce sera quand on aura éventuellement un afflux massif de malades, avec la disponibilité de lits de soins intensifs. C'est cela qu'il faut anticiper".