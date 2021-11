Coronavirus : les femmes enceintes non vaccinées, plus enclines à développer des formes sévères de la maladie

Alors que certains Belges reçoivent leur troisième dose, d’autres refusent de se faire vacciner. Un bon nombre de femmes enceintes figurent parmi ces personnes qui ne veulent à tout prix éviter la vaccination. Et pourtant, ce qu’elles ignorent c’est qu’en tant que femmes enceintes, elles encourent de gros risques si elles attrapent le coronavirus. C’est le cas d’une Montoise, non vaccinée et enceinte de 6 mois. Elle a attrapé le coronavirus et a développé une forme très sévère. D’après Sudpresse, cette femme est aujourd’hui entre la vie et la mort.

Un cas non isolé

Entre le 1er juillet et le 30 septembre, 17% des patients recevant un traitement par appareil de pontage pulmonaire ECMO, le dernier recours en cas d’hospitalisation en service de réanimation, étaient des femmes enceintes non vaccinées. Un chiffre interpellant, mis en avant par le "National Childbirth Trust" en Angleterre.

La balance bénéfices/risques en faveur de la vaccination

Selon les études, le fait d’être enceinte est un facteur aggravant de développer une forme à risque du Covid, tout comme pour l’hypertension ou l’obésité par exemple.

Depuis l’arrivée du variant Delta, ce nombre aurait augmenté, au point qu’An Vercoutere, gynécologue obstétricienne à l’hôpital Erasme, déclarait récemment à nos confrères d’RTL qu'"il n’y a pas une semaine qui passe sans qu’une femme enceinte soit aux soins intensifs ou en unité covid".