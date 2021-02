Coronavirus : les experts redoublent de vigilance par rapport au suivi des cas covid de longue durée

À l’occasion de son point de presse d’aujourd’hui, le Centre de crise et l’institut Sciensano ont fait le point sur la situation épidémiologique dans le pays mais aussi sur les normes qui s’appliquent en cas de contaminations au sein des écoles. Le troisième thème du jour était le suivi des patients qui "font un long covid". Il s’agit de patients qui présentent toujours des symptômes après le pic de l’infection.

"La majorité des personnes guérissent généralement en une à deux semaines s’ils présentent un covid modéré et s’ils ne sont pas hospitalisés en soins intensifs" a détaillé Yves Van Laethem. "Toutefois, certains patients continuent à manifester des symptômes pendant des jours ou même des semaines après la fin de l’infection aiguë et ce, qu’ils aient été hospitalisés ou non".

Ces symptômes correspondent généralement à une sensation de fatigue, d’essoufflement, des maux de tête, une sensation de "brouillard" ou confusion ou encore des difficultés de concentration.