Coronavirus : les Etats-Unis passent la barre des 13 millions de contaminations

Depuis le début de l’épidémie, plus de 13 millions de contaminations au coronavirus ont été détectées aux Etats-Unis, ressort-il des dernières données publiées vendredi par l’université Johns Hopkins. Un million de cas a été enregistré en six jours seulement.

Les Etats-Unis et ses 330 millions d’habitants comptent le plus grand nombre d’infections et de décès liés au Covid-19 au monde. Selon les données de Johns Hopkins, plus de 264.000 malades ont perdu la vie des suites de leur infection.

Les autorités américaines rapportent en moyenne plus de 160.000 nouveaux cas par jour.