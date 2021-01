Coronavirus: les enfants aveugles et malvoyants poursuivent une scolarité compliquée par la crise

L'ASBL "La Lumière" rappelle mercredi, à l'occasion de la Journée internationale de l'Education qui sera célébrée ce dimanche 24 janvier, l'importance de l'éducation des enfants déficients visuels qui, malgré la crise sanitaire actuelle, poursuivent leur scolarité normalement.

"Grâce à un accompagnement individuel mené par des professionnels spécialisés, les enfants aveugles ou malvoyants peuvent suivre une scolarité traditionnelle", souligne l'ASBL qui oeuvre depuis 100 ans à l'encadrement médico-social des personnes déficientes visuelles afin de leur permettre de trouver l'autonomie, l'inclusion sociale et la citoyenneté.

"La Lumière" encadre une trentaine d'enfants, en maternelles, primaires et secondaires. Une logopède spécialisée accompagne l'enfant dans l'école de son choix et dans les locaux de l'ASBL, en fonction des besoins. Un service de transcription des cours en braille est également assuré et les familles ont reçu des barrettes braille à relier aux ordinateurs.

Le travail des logopèdes a cependant été adapté en fonction de la crise sanitaire actuelle. Elles et ils ont dû s'ajuster à la modification des horaires pour tenir compte des contraintes, à l'augmentation du prêt de matériel adapté et ont dû mettre en place des conseils spécifiques ou un accompagnement à domicile pour faire face au travail en distanciel (pour les élèves du secondaire).

Les mesures sanitaires en vigueur ne facilitent pas la tâche aux enfants aveugles et malvoyants de maternelles et première primaire, pour qui, devant déjà se passer du canal visuel, le port du masque est contraignant. "Les contacts physiques provoquent également du stress, ils sont pourtant indispensables pour les guider", précise une logopède de l'ASBL.

Afin de limiter ces contacts, certaines séances prévues dans les locaux de "La Lumière" sont remplacées par des séances en visioconférence, ce qui peut rapidement compliquer l'assimilation de certaines matières. Celles-ci sont alors retravaillées pendant les récréations.