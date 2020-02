Coronavirus: les employés indiens du paquebot contaminé supplient leur Premier ministre de les rapatrier

Plus de 2500 voyageurs sont soigneusement isolés. Les repas sont livrés à leurs cabines devant leurs portes. Ils ont la permission de marcher sur le pont quelques minutes par jour muni de gants et de masques, voilà pour ce qui concerne les passagers.

Mais à bord, il y a aussi plus de 1000 membres d’équipage qui vivent et travaillent, préparant les repas des passagers et assurant les services à bord. Les membres d’équipage dorment jusqu’à quatre personnes par cabine se partageant une salle de bains, ce qui augmente le risque d’infection possible par le coronavirus.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Binay Kumar Sarkar a demandé au gouvernement indien de l’aider à faire descendre lui et ses collègues du navire avant que le virus ne se propage davantage. L’équipage est majoritairement originaire de pays asiatiques et comprend 132 Indiens.