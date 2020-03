Conseils contre le coronavirus: retirer ses bagues en Suisse, 20 secondes de lavage de mains en Grande-Bretagne (vidéos)

L’Espagne, c’est aujourd’hui près de 6000 cas et près de 200 décès . Le spot actuellement en ligne reprenant des gestes simples à réaliser pour éviter toute contamination a été vu plus d'un million de fois. Il fait une minute et 20 secondes, rappelle l’arrivée de la maladie dans le pays, les groupes à risques et les comportements à adopter. La vidéo du Ministerio de Sanidad, le ministère de la Santé, comporte un caractère grave: "C’est un problème global", dit-elle.

Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne, désormais hors Union européenne, compte désormais 21 décès liés au coronavirus et plus de 1100 cas positifs. Dans ce pays de plus de 60 millions d’habitants, la communication est essentielle. Le Departement of Health and social care, le ministère de santé et de la sécurité sociale et le NHS (National Health Service) ont notamment diffusé deux spots. Le premier, fait de graphiques, explique la marche à suivre pour une personne contaminée mise de quarantaine et en cas de confinement. Un conseil prodigué et peu relayé chez nous: dormir seul (si c’est possible).

Un deuxième spot, une vidéo didactique en fait, aborde cette fois la marche à suivre pour se laver les mains. "Wash your hands more often, for at least 20 seconds each time with soap" (lavez vous les mains le plus souvent possible, pendant au moins 20 secondes à chaque fois avec du savon). Pour rappel, en Belgique, les recommandations officielles conseillent un lavage de main qui doit prendre entre 40 et 60 secondes, soit deux voire trois fois plus de temps. La vidéo britannique a été postée récemment, elle dure 26 secondes et a déjà été vue près de 100.000 fois.