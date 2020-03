Coronavirus: les dentistes sont invités à reporter tous les soins non urgents

Les dentistes ont pris la décision de recommander le report immédiat de tous les rendez-vous non urgents. C'est une mesure préventive, vu la nature particulièrement exposée de tous les dentistes lorsqu'ils opèrent dans nos cavités buccales.

"Le dentiste est très proche du patient : on ne garde pas le mètre cinquante de sécurité. Et, lors des soins dentaires, il y a beaucoup d'aérosols qui sont produits: des petites gouttelettes d'eau qui circulent dans l'air et qui sont susceptibles de porter éventuellement le virus. C'est la raison pour laquelle on a pris très rapidement la décision de reporter les soins non urgents. Cette recommandation est valable jusqu'à nouvel ordre, bien entendu. Mais c'est important pour ralentir la progression de l'épidémie. Les dentistes portent au quotidien des masques, ils les changent pour chaque patient. Ils doivent d'ailleurs les changer obligatoirement chaque heure. Et, comme les stocks viennent à manquer, la recommandation de reporter les soins non urgents nous permet de réserver ces masques pour les soins dentaires urgents. Les cabinets dentaires restent ouverts pour accueillir les urgences dentaires", explique Michel Devriese, le porte parole de la Société de Médecine Dentaire, interrogé par Luciano Arcangeli.

"Les dentistes travaillent traditionnellement avec des lunettes de protection. Ils sont habitués, lors des soins dentaires, de recevoir des petites gouttelettes sur leur visage. C'est pour cela qu'ils travaillent toujours avec masques et lunettes. Certains utilisent même des écrans de protection. Les yeux sont également une porte d'entrée pour les virus et les bactéries, nous n'avons pas attendu le coronavirus pour prendre ces mesures. Les soins dentaires, c'est 30 millions d'actes par an. Beaucoup de patients sont donc concernés par le report des soins non urgents", précise encore Michel Devriese.