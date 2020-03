Coronavirus: les demandes de divorce en hausse après le confinement en Chine

C'est le Global Times, journal chinois en anglais qui l'affirme: les demandes de divorce ont explosé après la levée du confinement dans plusieurs villes du pays en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans certains districts de Xi'an (province du Shaanxi, nord-ouest de la Chine), les administrations en charge de ces questions ont été prises d'assaut après leur réouverture le 1er mars dernier.

Le traitement des dossiers se fait désormais sur rendez-vous. "Nous avons commencé à recevoir des rendez-vous téléphoniques le 2 mars, et d'autres rendez-vous ont été programmés les jours suivants", a déclaré le membre d'une de ces administrations cité par la presse locale et repris par le Global Times.

Conflits pendant le confinement

Des chiffres sont avancés: 14 demandes de divorce le 5 mars et tout autant la veille, soit la limite de dossiers pouvant être traités en un jour. "En raison de l'épidémie, de nombreux couples ont été réunis à la maison pendant plus d'un mois, ce qui a provoqué des conflits", ajoute l'officiel. A cela s'ajoute la fermeture des administrations pendant le confinement particulièrement strict et donc le report des procédures. Un couple souhaitant mettre un terme à la relation a donc dû attendre de longues semaines la réouverture des administrations avant de pouvoir passer à l'acte. "Habituellement, notre service a confronté à une hausse des divorces après la Fête du Printemps et l'examen d'entrée au collège." Dans l'empire du Milieu, les divorces sont également nombreux pendant le Nouvel an chinois, célébré cette année en plein confinement.

Autre district, même constat: à Yanta, selon le Global Times, où un pic du nombre de séparations est enregistré avec cinq dossiers traités par jour (la limite possible) par l'administration des divorces. Dans cet article publié il y a dix jours, un interlocuteur indique qu'il n'est désormais plus possible d'obtenir rapidement un rendez-vous.

Regrets

Le confinement a rapproché les familles et les couples, parfois dans des espaces limités, sans possibilité de sortir ou de prendre l'air. Les restrictions pèsent sur les nerfs et favorisent les prises de becs. Mais il y a de l'espoir. "Nous avons reçu des demandes de divorce. Et juste après le même couple qui nous dit déjà regretter", complète un responsable. Il ajoute que certains jeunes couples avaient même décidé de se remarier alors que leur certificat de divorce était en cours de rédaction.

Conseil, donc: éviter les décisions impulsives. Le dispositif mis en place prévoit désormais un contact téléphonique avant le rendez-vous physique à l'administration. Sur place, obtenir un certificat de divorce prend une demi-heure.

Assisterons-nous au même phénomène chez nous à l'issue du lockdown partiel?