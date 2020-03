Coronavirus: "Les décisions ne sont pas statiques", explique Sophie Wilmès

Face à la crise du nouveau coronavirus et afin de mieux coordonner les actions à entreprendre, un Comité de concertation réunissant le fédéral et les entités fédérées s'est réuni ce lundi. Une réunion aura lieu toutes les semaines, voire plus si nécessaire, pour évaluer la situation.

Maggie De Block a précisé que le retour de vacances est un moment particulier. "Il y a certainement de nouveaux cas car des centaines de tests sont en cours maintenant que les vacances sont terminées."

La volonté des autorités politiques est de prendre des décisions cohérentes tant au nord qu’au sud du pays et d'être dans une approche commune face à l’arrivée du coronavirus chez nous. Sophie Wilmès a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une situation évolutive. "Les décisions ne sont pas statiques", a déclaré la Première ministre.

On a l’impression de naviguer un peu à vue.

C’est en tout cas l’impression en ce moment. Il est vrai que la Belgique n’est pas dans la même situation que certains de nos voisins comme l’Italie ou la France. Pour l’instant, 6 cas ont été détectés dont un annoncé ce matin à Bruxelles par le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.

Les recommandations

Dans les écoles, par exemple, il n’y a aucune disposition particulière ce matin. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles se base sur les recommandations du Service public fédéral Santé publique qui prône, jusqu’à présent, la prudence.

Cela n’empêche, certaines écoles, prennent des mesures plus strictes. C’est le cas notamment dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, qui a interdit les lieux publics (écoles, crèche, maisons de repos, etc.) aux personnes revenant des zones à haut risque.

