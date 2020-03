Coronavirus : les contrôles sur la GRAPA sont temporairement suspendus

Les contrôles sur la garantie de revenu pour les personnes âgées (GRAPA) sont temporairement suspendus en raison de la crise du coronavirus, indique ce mercredi dans un communiqué le Réseau belge de lutte contre la pauvreté (BAPN). Le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine a accédé à la demande des associations de lutte contre la pauvreté.

"C'est un grand soulagement pour les bénéficiaires pour lesquels la procédure de contrôle actuelle était déjà une source majeure de stress. En raison de la nouvelle procédure de contrôle, qui est en vigueur depuis le 1er juillet, les bénéficiaires de la GRAPA sont sévèrement limités dans leur vie privée et leur liberté de mouvement", explique le BAPN. "La suspension de la procédure de vérification est une première étape importante pour protéger les bénéficiaires de la GRAPA contre les risques sanitaires du coronavirus. Les organisations de la société civile et le secteur de la santé demandent que cette mesure prenne effet le plus rapidement possible et que les bénéficiaires soient informés et rassurés dans les meilleurs délais".

La GRAPA est un complément de pension accordé aux bénéficiaires de pension trop faible. Les bénéficiaires font l'objet d'un contrôle à domicile par un facteur.