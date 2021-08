Coronavirus : les contaminations entre personnes entièrement vaccinées sont réduites de 90%, selon une étude de Sciensano

Une personne vaccinée peut transmettre le coronavirus à une autre. Mais le risque de contagion est très réduit. C’est ce que montre une récente étudie publiée par Sciensano. Les chercheurs ont utilisé les données recueillies entre le 25 janvier et le 24 juin 2021.

Pendant cette période, aucune distinction n’a été faite entre les personnes entièrement vaccinées et celles qui n’avaient reçu aucun vaccin : en effet, celles et ceux qui avaient eu un contact à haut risque devaient effectuer deux tests PCR et une quarantaine obligatoire. Les chercheurs ont donc comparé le risque d’avoir un test positif pour 8000 contacts à haut risque vaccinés à 282.000 contacts à haut risque non vaccinés.

Il ressort qu’une vaccination complète (deux doses) avec un vaccin Pfizer ou Moderna (ceux qui utilisent l’ARN messager) réduit de 74 à 85% le risque d’infection. Cette étude tient compte des personnes asymptomatiques qui ont été testées.

Les personnes infectées alors qu’elles sont entièrement vaccinées sont désignées "cas index" dans l’étude publiée par Sciensano. Selon les chiffres enregistrés sur 990 personnes, les cas index vaccinés transmettent le virus de 52% à 62% moins fréquemment que si elles n’étaient pas vaccinées.

Enfin, l’étude se penche sur les cas index et le degré de contagion avec un contact à haut risque entièrement vacciné : dans ce cas, on constate 90% d’infection en moins que dans des contacts entre personnes non vaccinées.