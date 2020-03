Coronavirus: les clients de TUI en quarantaine à Tenerife reviendront en Belgique ce jeudi

Les Belges, pour la plupart clients du tour-opérateur TUI, toujours en quarantaine à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife pourront revenir en Belgique ce jeudi. Ils sont encore une centaine à effectuer un séjour forcé dans cet établissement.

Selon la VRT, les autorités espagnoles ont donné l'autorisation de départ. Et ce à condition que la question du transport soit réglée. Selon un porte-parole de TUI cité par nos confrères, c'est bien le cas.

Les coûts du vol retour et de prolongation de séjour ne seront pas facturés aux vacanciers et seront pris en charge par TUI, en accord avec l'hôtel. "En outre, les vacanciers belges de TUI recevront un remboursement au prorata du prix des vacances pour les jours passés en quarantaine", avait-on appris plus tôt dans la journée de mercredi.

Sunweb et Corendon ont aussi encore respectivement sept et six clients belges au H10 Costa Adeje Palace. Mais les porte-parole des deux voyagistes n'ont pas encore été informés par l'Espagne mercredi que leurs clients toujours sur place pourraient rentrer de leur séjour prolongé aux Canaries.