Coronavirus : les cinq objets devenus incontournables en 2020

2020 s’achève. Enfin, diront certains. Pour autant, le monde n’en est pas encore quitte du coronavirus. En attendant, il aura fallu s’adapter à cette nouvelle maladie et assimiler de nouveaux comportements afin de réduire au maximum la transmission du Covid-19. Le grand public s’est également habitué à cinq objets. Avant la crise sanitaire, la plupart s’adressaient à des professionnels de la santé, notamment. Cette année, plus personne n’ignore leur existence, tout le monde les connaît, tout le monde les utilise ou les croise. 2020 aura été l’année du masque, du flacon de gel hydroalcoolique, des gants, du plexiglas et de l’écouvillon.

Le masque

"Il est scientifiquement démontré que le public ne doit pas porter de masque, c’est inutile", selon Maggie de Block (Open VLD), ancienne ministre de la Santé. "L’usage des masques est inutile", selon Olivier Véran, ministre français de la Santé.

Ces déclarations remontent aux mois de mars et avril. L’épidémie frappe l’Europe : c’est la première vague et le premier confinement. Mais quelques semaines plus tard, le port du masque devient une recommandation, d’abord dans les lieux publics fortement fréquentés. Avant de devenir une obligation dès 12 ans dans ces mêmes espaces comme dans les centres commerciaux et les transports en commun. Avant de devenir obligatoire, partout, en rue, comme en Région bruxelloise au cours de l’été.

Ce n’est plus une option. Le masque est un incontournable quand on sort de chez soi. Il faut l’avoir en tout temps dans sa poche et l’avoir sur son nez et sa bouche quand on met le pied dehors. Qu’il soit en tissu, chirurgical, façonné par ses propres soins, acheté en grandes surfaces (une révolution), conçu par une entreprise de tissus, sobre ou à l’effigie d’une marque, peu importe.

Le masque aura sa saga au moment où le monde médical en réclame et que les commandes du Fédéral tardent à arriver sur notre sol.

Enfin, le masque connaîtra des variantes comme le face shield (visière de protection) et le couvre-bouche, dont l’efficacité est nulle.